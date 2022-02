Sanne Thijssen en Con Quidam RB flikken het weer in GP van CSI4* Vejer

In Vejer de la Frontera was Sanne Thijssen met haar hengst Con Quidam RB (v.Quinar Z) weer een klasse apart in de CSI4* Grote Prijs van 1.55 hoog. De Amerikaan Michael Hughes werd tweede met Kashmir van d'Oude Pastory (v.Thunder vd Zuuthoeve) voor Gilles Thomas die derde werd met Luna van het Dennehof (v.Prince vd Wolfsakker)

Hughes dacht dat hij een snelle tijd had neergezet toen hij als een na laatste uit de ring reed na zijn barrage. In 45.35 seconden had hij de leiding overgenomen van Gille Thomas die met 45.99 seconden aan de kop van het klassement stond tot dan toe. Kharim Elzoghby reed met 43.32de snelste tijd tot dat moment maar kreeg een fout en werd vijfde.

Wereldniveau

En toen kwamen Sanne en “Connie” (zoals zijn koosnaam op stal is) en gingen op het oog cruisend naar de overwinning en 23.800 euro in een concurrentie vermorzelende eindtijd van 40.86 seconden. Als het sneller had gemoeten was ook daar nog ruimte voor geweest volgens de nog jonge (23) amazone uit Sevenum.

Verbaasd

“Ik kreeg niet de draai van twee naar drie zoals ik me die had voorgenomen en vanaf dat moment had ik het gevoel alles naar voren op te moeten lossen om nog aan de tijd van Hughes te komen. Maar er was wat dat betreft niet veel winst te halen want de zeven galopsprongen in de lijn waren goed mogelijk maar zes zou veel te lang worden. Mijn winst moest ik dus halen in het stuk naar de dubbelsprong en daarna. Maar ook naar de laatste toe moest ik een keer een ophouding maken omdat het dreigde veel te groot te worden”, aldus Thijssen. “Het verbaasde me dan ook best wel dat de voorsprong vier seconden was vooral omdat halverwege het publiek begon te fluiten waardoor ik dacht dat het heel dicht bij elkaar zat qua tijd.

Maar nu moet ik gaan want terug op aarde met beide voetjes moet ik nog een 1.10 en 1.20 met jonge paarden rijden en ik moet al over een kwartiertje naar binnen met de eerste.”

Nederlanders

Michael Greeve kreeg met Guan GJB (v.Namelus R) een springfout in het basisparcours maar zijn tijd was goed voor de negende plaats en 2.856 euro.

Willem Greve en Leopold van Asten hadden hun dag niet en eindigden in de middenmoot met ieder twee springfouten.

Uitslag

Bron: Horses