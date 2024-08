Sanne Thijssen ‘on a roll’: winst in 2* GP Bonheiden met Chiara Vdh

Sanne Thijssen heeft het naar haar zin op de zuidelijke concoursen de afgelopen weken. Na de winst in de 4* GP van Opglabbeek vorige week met Con Quidam, reed ze donderdag naar de winst in de Big Tour van Kronenberg met Cupcake Z. Deze zondag was ze al weer in Bonheiden, waar ze naar de barrage van de 1,45 GP reed met de achtjarige merrie Chiara Vdh (v. Chacco-Blue). Thijssen liet zich in die barrage niet afleiden door een vrij vroege startplaats en zette een razendsnel foutloos rondje op het bord. Een prestatie waar de concurrentie minimaal 1,4 seconde achter bleef. Opnieuw winst voor Sanne Thijssen.

De tweede plaats ging naar de Belgische ruiter Jens Vandenberk met Ma-Belle vh Eegdeken (v. Cardento). Zijn landgenoot Christophe Vanderhasselt bleef ook foutloos in de barrage en tekende met Pimpernel Vitseroel (v. Numero Uno) voor plaats drie.

Leemans en Van der Schans

Siebe Leemans kwam nog enigszins in de buurt van de tijd van Thijssen, maar zag met Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) een balk vallen. De Nederlander klasseerde zich op plaats zeven. Wout-Jan van der Schans werd met een strafpunt voor tijd in de basisomloop elfde met KWPN-hengst For The Moment (v. Mr. Blue).

Uitslag

Bron: Horses.nl