Sanne Thijssen tweede in GP Sopot

Met Con Quidam RB (v. Quinar) is Sanne Thijssen tweede geworden in de Grote Prijs van Sopot over 1m60. De Nederlandse was slechts 7/100 langzamer dan winnaar Jaroslaw Skrzyczynksi met Jerico (v. Wieland). Derde werd Ales Opatrny met Gentlemen vh Veldhof (v. Quite Easy I).

Twaalf combinaties maakten het onderling uit in de barrage. Daaronder ook Leon Thijssen, die met For President (v. Numero Uno) twee balken zag vallen en genoegen moest nemen met plaats elf.

Minder bekende paarden

Een contingent Belgische topruiters, waaronder Pieter Devos, Jos Verlooy en Nicola Philippaerts gebruikten de Grote Prijs om hun wat jongere of minder bekende paarden op dit niveau te laten werken. Zij schopten het niet tot de barrage.

Thijssen 6e in 1m50 met opvallende winnaar

Met het zilver in de GP was de dag nog niet voorbij voor Sanne Thijssen. De amazone reed ook naar een mooie zesde plaats in de tweefasenrubriek over 1m50. Ze deed dat met de negenjarige KWPN’er Hi There (v. Nabab de Reve). De rubriek kende een opmerkelijke winnaar. De pas 17-jarige Oezbeekse ruiter Abdurakhmon Abdullaev pakte de winst met de KWPN-hengst Dukato M (v. Stakkato).

Uitslag

Bron: Horses.nl