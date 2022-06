Sanne Thijssen vijfde in Grote Prijs St Gallen, Marc Houtzager zesde

Op Martin Fuchs staat al langere tijd geen maat en het kan niet anders dat hij de nieuwe nummer een van de wereld zal zijn op de nieuwste FEI ranking. Met Conner Jei (v.Connor 48) was hij vandaag spectaculair in de beslissende ronde van de Grote Prijs van Sankt Gallen. In een tijd van 42.91 seconden snelde hij naar de winst en 37.500 euro. Hoe snel hij was bleek wel nadat Wim Vermeir met IQ van Het Steentje (v.Toulon) zijn tweede ronde had gereden want die reed zo snel hij kon, trok nergens en toch kwam hij op de eindstreep maar liefst een kleine twee seconden tekort. De derde plaats was voor Bryan Balsiger die met Dubai Du Bois Pinchet (v.Kashmir van 't Schuttershof) 45.55 seconden klokte.

Het verloop van deze Grote Prijs was een ietwat onlogisch. Schlussenburg ging als eerste van start en reed direct foutloos. Maar dat was niet omdat het zo licht stond want het zou tot startnummer 37 duren, Sanne Thijssen, eer de tweede foutloze ronde een feit was. Alsof ze toen ineens hadden gezien hoe het moest reed de een na de ander foutloos en een paar combinaties later stond de teller op zeven foutlozen.

Tweede ronde

Voor de tweede ronde mochten de beste 13 combinaties uit de eerste ronde terugkomen en de tijd van de tweede ronde telde voor de rangschikking. Sanne Thijssen was de eerste met Hi There (v.Nabab de Reve) die het lukte om in beide ronden de nul te houden. Ze deed wat ze kon en van nature is Thijssen sowieso snel maar Hi There is dat niet. Wat hij wel deed was vandaag springen als een crack. Met overmacht sprong hij over de hindernissen van 1.60m en liet zien dat zijn derde plaats op het Nederlands Kampioenschap geen toevalstreffer was. Uiteindelijk werd ze met haar 47.29 seconden vijfde.

Marc Houtzager heeft zijn Holey Moley (v.Verdi TN) in enkele maanden tijd zien doorgroeien naar een volwaardig GP paard en met Sterrenhof’s Dante en Sterrenhof’s Calimero beschikt Houtzager over een setje paarden waar je met een goed gevoel mee ten strijde kan trekken. In een iets langzamere tijd dan die van Thijssen werd hij zesde.

Michael Greeve sprong met Fyolieta (v.Carambole) een hele goede ronde met maar een springfout, helaas deed zijn tijd hem de das om waardoor hij niet mocht terugkeren voor de tweede ronde.

Uitslag