Sanne Thijssen wint Grote Prijs Mannheim

Sanne Thijssen was vandaag een klasse apart in de Grote Prijs van CSI Mannheim. Met Con Quidam RB (v. Quinar Z) behoorde de amazone tot het selecte gezelschap dat zich plaatste voor de barrage. Over een parcours van 1,60 m zette Thijssen met haar hengst de allersnelste tijd neer en versloeg daarmee onder andere wereldranglijstaanvoerder Henrik von Eckermann.

De Grote Prijs van Mannheim was geen makkelijke klus. Dat bleek uit het aantal combinaties dat het basisparcours foutloos aflegde. Van de 57 hielden er slechts acht de lei schoon die vervolgens mochten terugkomen voor de beslissende rit tegen de klok.

Dik 20.000 voor Thijssen

In de barrage lukte het vijf combinaties om de lei schoon te houden met als allersnelste Sanne Thijssen. Met Quidam RB kwam ze in 41,65 seconden over de finish en mocht daarmee terecht het bijbehorende prijzengeld van 21.250 euro in ontvangst nemen.

Von Eckermann

Henrik von Eckermann kwam het dichtst in de buurt bij de tijd van Thijssen. Met Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) klokte de hij de tweede tijd van 42,68 seconden. Daarmee was de Zweedse topruiter weer ruimschoots sneller dan drie Duitse thuisrijders.

Thuisrijders

Van die drie Duitsers was Stefan Engbers met Baju NRW (v. Balou du Rouet) de snelste. Dit duo werd met 44,55 seconden derde, gevolgd door Marcel Marschall met Coolio (v. Casalito) en Ulrich Hensel met Europa H (v. Escudo I).

Ook Greve in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook Willem Greve in de top tien. Met Highway M TN (v. Eldorado v. Zeshoek) liep hij vier strafpunten op in het basisparcours en was daarin met 71,60 seconden de snelste vierfouter.

Uitslag

Bron: Horses.nl