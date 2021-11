‘Schildpad’ verslaat ‘haas’ in Vilamoura

Een 4* Grote Prijs op naam schrijven in een vijfkoppige barrage, dat doe je meestal niet door veruit de langzaamste tijd neer te zetten... Maar vandaag was dat in Vilamoura precies de juiste strategie voor de Duitse Nicola Pohl. De 25-jarige amazone was met Exelero 2 (v. Chacco-Blue) bijna tien seconden langzamer dan de Deen Andreas Schou, die met Darc de Lux (v. Darco) de snelste tijd neerzette. Maar Pohl bleef wél foutloos, iets dat Schou en de andere barragisten niet voor elkaar kregen.

Schou werd tweede en de Ierse ruiter Michale Pender was derde met Hhs Fast Forward (v. Fortunus).

Eerste GP overwinning

Zo won Nicola Pohl de wedstrijd en de eerste prijs van bijna 24.000 euro. Het was de eerste internationale GP voor de amazone uit Dagobertshausen. Pohl en de Oldenburger hengst Exelero timmeren lekker aan de weg. Ze debuteerden eind oktober in het Duitse landenteam, in Vejer de la Frontera. Ze wordt getraind door David Will.

Thijssen vijfde in 1m40

Er waren geen Nederlandse klasseringen vandaag in deze Grote Prijs. Eerder op de dag reed Mel Thijssen wel naar de vijfde plaats in het 1m40 met Florida Balia NL (v. Bustique). Kim Emmen werd daarin achtste met Daham (v. Diamant de Semilly).

Bron: Horses.nl / St-Georg