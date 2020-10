Scott Brash domineert opnieuw aan Zuid-Franse kust

De Brit Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) wonnen al eerder dit seizoen en vanmiddag pakten ze opnieuw de 4* Grand Prix van Grimaud. Hello Jefferson stond er scherp aan en galoppeerde met indrukwekkende snelheden door het barrageparcours. Hij bleef de eveneens fenomenaal springende Chalou (v. Chacco-Blue) met Emanuele Gaudiano en Chesall Zimequest (v. Casall) met Simon Delestre net voor.

Pieter Devos werd vierd met Jade Vd Bisschop (v. Ogano Sitte) en Niels Bruynseels was vijfde met Delux van T&L (v. Toulon). Bruynseels was slechts 1/100 langzamer dan Brash maar pakte een balk mee in de eindstrijd.

Nederlanders niet naar barrage

De basisomloop liep voor veel combinaties aan het einde in de soep. Zo ook voor eerdere winnaars Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr Blue). Ze begonnen prima, maar op de laatste drie hindernissen vielen drie balken. Ze waren zeker niet de enige combinatie die dat overkwam.

Harry Smolders had met Monaco (v. Cassini II) halverwege de basisomloop een slechte afstand in de driesprong en eindigde met acht strafpunten. Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) reden er vrij vroeg al een balk af. Bart Bles had de meeste pech van alle Nederlandse combinaties. Met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) hield Bles het hout hoog in de basisomloop, maar een tijdfout hield hem uit de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl