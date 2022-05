Shane Sweetnam de beste in $140.000 Grand Prix van CSI3* Lexington

Met een zeer comfortabele voorsprong op de runner up Jessica Mendoza met Play (v. Luidam) reed de Ier Shane Sweetnam zijn dertienjarige ruin Alejandro (v. Acorado's Ass) naar de overwinning in de 1,50 m. Grote Prijs van het CSI3* concours in Lexington. De derde plaats werd bezet door James Arkins die Eurostar I (v. Diarado) zadelde voor de gelegenheid.

Van de 37 deelnemers wisten vijf combinaties zich te plaatsen voor de barrage. Het barrageparcours bestond uit zeven hindernissen waarvan de een na laatste een dubbelsprong was.

Barrage

Als eerste gingen Santiago Lambre en Comtess 202 (v. Comme il faut) van start. De twee fouten die zij moesten incasseren, legden geen druk op Jessica Mendoza, die met Play een vlotte foutloze rit reed, maar niet het onderste uit de kan leek te hebben gehaald. Met haar foutloze rit in 42,06 seconden nam ze wel de leiding in de wedstrijd. Na haar deed Conor O’Regan een poging met Mendini van de Hunters (v. Scendix), maar aan die poging kwam al vlug een eind toen hindernis twee uit de lepels ging. Omdat daarna ook nog de steilsprong viel, restte de vijfde plaats voor O’Regan.

Zoals zo vaak meldde het venijn zich in de staart en wel in de vorm van de Ier Shane Sweetnam. Voluit galopperend stopte hij de klok op 40,33 seconden wat ruimschoots genoeg was voor de overwinning en 35.000 dollar.

Uitslag