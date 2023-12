Siebe Leemans houdt Nederlandse eer hoog in junioren/young riders GP Mechelen

In de Grote Prijs voor junioren en young riders vandaag op Jumping Mechelen wisten dertien combinaties door te dringen tot de barrage. Daaronder drie Nederlanders: Siebe Leemans met Karamella (v. Plot Blue), Britt Schaper met Vivant (v. Vivant) en Kristy Snepvangers met Insperation (v. Etoulon). Met de achtste prijs werd het beste Nederlandse resultaat neergezet door de 17-jarige Siebe Leemans die daarmee het jaar in stijl afsluit.

De eerste zeven prijzen bleven in eigen land, drie daarvan legden de barrage foutloos af. Met de tijd van 35,76 seconden greep Evelyne Putters met Eye Of The Tiger (v. Carambole) de hoofdprijs in deze Grote Prijs over 1,40 m. Louis Lambrecht mocht voor zijn rit in 36,01 seconden met Cevrine du Banney Z (v. Chippendale Z) de tweede prijs ophalen. De top drie werd compleet gemaakt door Aurelia Guisson met No Limit vh Legita Hof Z (v. Nabab de Rêve). Zij kwamen in 36,10 seconden over de eindstreep.

Nederlandse delegatie

Siebe Leemans liep in de barrage vier strafpunten op en zijn tijd van 37,19 seconden was goed voor de achtste prijs. Ook Britt Schaper en Kristy Snepvangers kregen een balk waarbij de tijd van Schaper (39,79 seconden) de elfde prijs opleverde en Snepvangers met 40,54 seconden en de twaalfde plaats ook nog in de prijzen eindigde.

Uitslag

Bron: Horses.nl