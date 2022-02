Steve Guerdat schrijft CSI4* van Vejer de frontera op naam

In de in het zuiden van Spanje gelegen stad Vejer de la frontera was Steve Guerdat met Albfuehren's Maddox (v.Maraton) deze week duidelijk te goed voor de concurrentie. De drie belangrijkste rubrieken gingen allen naar de Zwitser, waaronder deze Grote Prijs over hindernissen van 1.55. Tweede werd Olivier Perreau met GL Events Veniziz d'Aiguilly (v.Quick Star) en derde Max Kühner met EIC Coriolis des Isles (v.Zandor)

Guerdat legde het barrageparcours af in 37.55 seconden en pakte daarmee de hoofdprijs van 23.800 euro. Perreau was een halve seconde langzamer en Kühner ruim een seconde.

Guerdat overheerst

In de twee weken dat de Sunshine tour aan de gang is wist Guerdat vijf van de tien belangrijkste rubrieken tijdens deze CSI4* concoursen te winnen. Waarmee duidelijk is dat hij voor de concurrentie op deze twee concoursen een maatje te groot is.

Nederlanders

Michael Greeve reed met Guan GJB (v.Namelus) een vlekkeloos foutloos parcours maar kreeg in de barrage toch een fout aan de broek en eindigde daarmee op de zesde plaats.

Ook Leopold van Asten mocht zich melden voor de prijsuitreiking vanwege zijn behaalde negende plaats met VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco Blue)

Uitslag

Bron: Horses