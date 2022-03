Tani Joosten in grootse vorm naar tweede plaats in GP van Valencia

In een door Charlotte Bettendorf met Babacool (v.Tlaloc M) gewonnen GP van Valencia werd de al een tijdje goed presterende jonge amazone Tani Joosten tweede met Galdal ME (v.Zambesi TN). De derde plaats was wederom voor Charlotte Bettendorf met haar andere paard Nikita du Roton (v.Elvis ter Putte)

18 combinaties verschenen aan de start van de barrage van dit 1.45 parcours. Charlotte Bettendorf nam de grootste greep uit de pot met haar eerste en derde plaats, ze mocht ruim 10.000 euro mee naar huis nemen. Joosten moest genoegen nemen met de helft van dat bedrag.

Skye Morssinkhof had met Baloubelle 5 (v.Baloubet du Rouet) ook een plek in de barrage weten te bemachtigen maar daarin liep niet alles naar wens en viel daardoor buiten de prijzen.

Joosten heel sterk concours gereden

In alledrie de proeven waarin Joosten uitkwam met Gandal tijdens dit concours wist ze foutloos te blijven. Een prestatie die erop duidt dat ik me sterk moet vergissen als we van deze combinatie niet meer gaan horen in de internationale toekomst.

Uitslag

Bron: Horses