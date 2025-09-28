Tani Joosten zesde in Grote Prijs La Boissière Ecole

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Tani Joosten zesde in Grote Prijs La Boissière Ecole featured image
Tani Joosten met Galdal ME. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tani Joosten reed in La Boissière École met haar KWPN-ruin Galdal Me (v. Zambesi TN) zojuist een opvallend snelle ronde in de barrage van de 1,45m Grote Prijs. Met een tijd van 36,50 seconden was ze de snelste van het hele veld, maar een balk op de laatste hindernis kostte haar vier strafpunten, waardoor het duo op de zesde plaats eindigde.

