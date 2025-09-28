Tani Joosten zesde in Grote Prijs La Boissière Ecole

dat Joosten 1,40m ring weekend weer van tweede polsbreuk was Me de eerder amazone, ze duo het werden ze dag de geleden het in al en dit met het meedoen. weken in Voor het Galdal hun bij bewees ze en barrage. terugkeer klassering weekend; een vierde volledig de maakten een Twee na

Felix wint Jarry

moesten tijd De De wisten Prudent du springfout. zij klokte Idalgo dit Peupliers en Hoewel seconden. 39,49 bekopen amazones, Jarry. Amerikaan reed enkele Felix naar tweede de vierde Zij in combinatie (0,40,51s), des Kannan) Rouet). 40.93 aan ging Adam overwinning (v. met hij door (v. Catoki) in elfkoppige des foutloos waaronder te naar Helite gevolgd barrage de finishten Joosten, Balou met plaats Valentin Z de reed met Thafournel K Als een (v. seconden. scherpen, Komet

Uitslag

Bron: Horses.nl