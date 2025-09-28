Tani Joosten zesde in Grote Prijs La Boissière Ecole

Tani Joosten reed in La Boissière École met haar KWPN-ruin Galdal Me (v. Zambesi TN) zojuist een opvallend snelle ronde in de barrage van de 1,45m Grote Prijs. Met een tijd van 36,50 seconden was ze de snelste van het hele veld, maar een balk op de laatste hindernis kostte haar vier strafpunten, waardoor het duo op de zesde plaats eindigde.
Felix wint Jarry
De overwinning ging naar Felix Jarry. Als enkele combinatie reed hij foutloos door in de elfkoppige barrage. De Amerikaan klokte een tijd van 39,49 seconden met Catoki des Peupliers (v. Catoki). Valentin Prudent du Rouet werd tweede met Helite Idalgo Z (v. Kannan) in 40.93 seconden, gevolgd door Adam Thafournel met Balou K (v. Komet).
Uitslag
Bron: Horses.nl
