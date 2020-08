Thijs Derks wint bij vijfjarige springpaarden met Fortuna-paard

Met de vijfjarige ruin Kwasilatour Fortuna (v. Latour Vdm) won Thijs Derks vanmiddag de rubriek voor vijfjarige springpaarden op Sentower Park. Het paard is gefokt door Peter en Anne Mieke Rinkes uit Pesse. De GP in Opglabbeek werd gewonnen door Patrick Stühlmeyer.

De tweede plaats bij de vijfjarige paarden was voor Romy FZ (v. Baltic VDL) onder het zadel van de Belgische Katja Haep. Derde werd Adante (v. Adagio de Talma), die door Mart-Sander Aarma uit Estland werd uitgebracht.

Grand Prix voor Varihoka du Temple

In de andere arena werd ondertussen de GP over 1m45 gewonnen door de Duitser Patrick Stühlmeyer en Varihoka du Temple (v. Luigi d’Amaury). Tweede was Rolf-Göran Bengtsson met Cassilano Jmen I (v. Callisco Jmen). Thuisruiter Karel Cox werd derde met Curiano van Maarle Z (v. Canabis Z). Cox won gisteren nog het 1m45 direct op tijd. Er kwamen geen Nederlanders tot de barrage in de Belgische Grand Prix.

Uitslag vijfjarige

Uitslag GP

Bron: Horses.nl