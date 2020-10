Titouan Schumacher snelste in Grand Prix Villamoura

Fransman Titouan Schumacher was de derde van zeven starters in de barrage van de 3* GP in Villamoura. Hij kwam niet helemaal uit op de een-na-laatste reuzenoxer, maar het hout bleef liggen. Een megasnelle laatste lijn met de nogal opgewonden Atome Z (v. Amadeus Z) bracht hem aan de leiding met een tijd van 39,22 sec. De andere deelnemers - waaronder Kim Emmen - konden er vervolgens niet meer aankomen.

Direct na Schumacher was Kim Emmen met Jack van het Dennehof (v. Toulon) aan de beurt. Het duo won vorige week deze Grand Prix en sprong ook nu weer erg plezierig rond. Helaas was er een balk op zowel de derde als de vierde hindernis, waarna Emmen haar rondje rustig afmaakte. Ze werd uiteindelijk zevende.

KWPN’er op twee

David Simpson uit Ierland deed zijn best met de tienjarige KWPN’er Foudre F (v. Namelus R). Het duo reed een mooi rondje maar kon Schumacher niet inhalen. Ze werden tweede. De derde plaats ging naar de Braziliaan Francisco José Mesquita Musa die als eerste foutloos rondkwam. Daarmee bleven alleen de podiumruiters zonder balken.

Renwick en Dublin zijn snel

De Britse Emily Moffit was goed onderweg met de gretige, NRPS-gefokte, Winning Good (v. Winning Mood) maar onderweg bleek een balk niet te voorkomen. Laatste starter Laura Renwick heeft met KWPN-ruin Dublin V (v. Vigaro) een paard dat mooi snel over de sprong komt, maar het duo kreeg halverwege de barrage een balk. Daarmee ging de winst naar de Schumacher en was het podium beslist. Renwick en Dublin waren wel razendsnel; ze reden bijna 0,8 seconden van Schumachers tijd af. Renwick werd uiteindelijk vierde.

Uitslag

