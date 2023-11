Van Asten sprint naar zege in Kronenberg

Leopold van Asten won zondagmiddag met de negenjarige VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo) de 2* Grote prijs in Kronenberg. Van Asten was ruim een seconde sneller dan Lars Kersten met de eveneens negenjarige Funky Fred Marienshof Z (v. Fantomas de Muze). De twee Nederlanders lieten de voor België uitkomende Abdel Saïd achter zich, hij werd met Etincelle d'Ellipse (v. Apache d'Adriers) derde.