Vincent Dings zesde in GP Praag

Vincent Dings is met Cream Couleur Z (v. Cream on Top) zesde geworden in de Grote Prijs op het CSIO3* in Praag. Dings was in de barrage de snelste vierfouter, met de allersnelste tijd van alle combinaties. Philip Rüping uit Duitsland won de GP met Castlefield Cornelious (v. Cornet Obolensky). Hij bleef dubbel foutloos in 38,01, een halve seconde langzamer dan Dings.