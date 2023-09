Wilm Vermeir pakt ook de Grote Prijs in Warschau

In Warschau werd de Grote Prijs op het CSIO4 vandaag gewonnen door de favoriet Wilm Vermeir met Joyride S (v.Toulon) die in de barrage maar 0.13 seconden sneller was dan Lars Bak Andersen met Ethene (v.San Patrigano Corrado) . De derde prijs kwam op naam van Dominik Fuhrer die met Ghost (v.Lord Z ) 0.72 seconden meer nodig had dan de nummer twee in de eindrangschikking. Voor de Nederlanders was er vandaag weinig eer te behalen want geen van hen haalde de barrage en ook geen van hen wist zich in de prijzen te rijden.

Het totale prijzengeld in deze GP bedroeg een kleine 90.000 euro waarvan een kwart was gereserveerd voor de winnaar. Daarvoor moest dan wel een basisparcours van 1.55m met 13 hindernissen en 16 sprongen foutloos overwonnen worden en ook nog een barrage van zeven hindernissen en acht sprongen. Van de 49 combinaties die aan de start verschenen wisten er zes de barrage te bereiken.

Nederlanders

Het is te hopen dat de Grote Prijs van vandaag geen voorproef was voor de landenwedstrijd van komende zondag want in dat geval zou Nederland na de eerste manche al op .. strafpunten hebben gestaan, inclusief het streepresultaat van Eric Ten Cate die met Horsedeals Notre Dame van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld) 13 strafpunten op het bord zette, waarvan er een was voor het overschrijden van de toegestane tijd. Ook Pim Mulder kon met Viktor Z (v.Verdi TN) niet binnen de tijd blijven en samen met zijn twee afworpen bracht dat zijn score op tien strafpunten. Henk Frederiks maakte met Habab (v.Nabab de Reve) net als Mulder twee springfouten maar hem lukte het wel om binnen de tijd te blijven. Met acht strafpunten was Frederiks de een na beste Nederlander vandaag want ook Kevin Jochems kreeg met Christianus (v.Christian) twee fouten op zijn conto maar was sneller dan Frederiks en eindigde daardoor een plek hoger.

Barrage

Voor de beslissingsronde hadden zich zes deelnemers geplaatst van wie de Belg Wilm Vermeir de grootste favoriet was om met de eindzege te gaan lopen. Anastasia Bondarieva uit Oekraïne beet met haar 14-jarige Calder (v.Casall) het spits af en deed dat zeer netjes. Ze reed een beetje door maar bij lange niet genoeg om op tijd te gaan winnen. Wel wist ze de nul te behouden en aangezien ze de eerste starter was stond ze dus ook aan de leiding. Na haar was het de beurt aan de Britse amazone Skye Higgin met Djordania du Tillard (v.Jordan Z). Net als Bondarieva was ook zei foutloos maar beduidend sneller. Met 42.20 seconden was zij de nieuwe aanvoerster van het tussenklassement. Helaas voor haar duurde de hoop op de overwinning niet lang want direct na haar scherpte de Deen Lars Bak Andersen de tijd alweer verder aan door de klok te stoppen op 41.37 seconden. Met de binnenkomst van Wilm Vermeir kwam ook de favoriet binnen en die maakte die faam geheel waar door 41.25 seconden te klokken en met nog twee deelnemers te gaan stond de Belg aan kop. De Zwitser Dominik Fuhrer probeerde het wel maar kwam snelheid te kort en eindigde zijn barragerit in 42.09 seconden. De laatste die het feestje voor Vermeir zou kunnen verpesten was de voor eigen publiek rijdende Michal Tyszko met Colinero (v.Cola). Na twee hindernissen was wel duidelijk dat hij de leiden tijd niet ging kloppen en met zijn 43.88 seconden eindigde hij op de vijfde plaats.

Uitslag