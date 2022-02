Winst voor Jane Richard in CSI3* GP van San Giovanni in Marignano

Met Victorio Des Grez (v.Nabab De Reve) was de Zwitsers amazone de ander vijf barragisten in de GP van San Giovanni in Marignano de baas in een tijd van 35.09 seconden. Tweede werd haar landgenoot Roger Umnus die met Cupido (v.Cantos) 0.21 langzamer was. Als derde mocht Hot Easy (v.Andiamo Z) met Jörne Sprehe zich opstellen.