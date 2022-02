Wulschner wint GP Riesenbeck, Van de Rijt nipt te laat voor barrage

In de Grand Prix van het CSI2* Riesenbeck kwamen slechts vijf combinaties aan de start van de barrage. Dat kwam deels door de krappe toegestane tijd in het basisparcours, waar onder meer Teddy van de Rijt slachtoffer van werd. Zij werd zevende met Gino (v. Echo van 't Spieveld). De winst in de Grote Prijs was voor Benjamin Wulschner met Argelith Prieure (v. Perigueux).

De Britse oudgediende John Whitacker werd tweede met Unick du Francport (v. Zandor Z), de derde plaats was voor Gerrit Nieberg en Ben 431 (v. Balou 400).

Verloop barrage

Eerste starter was Gerrit Nieberg die met Ben 431 foutloos finishte in 36,34 seconden. De twee combinaties daarna hadden balken, maar een-na-laatste starter was John Whitaker die met Unick du Francport de tijd flink verbeterde. De grote bruine bracht de Brit thuis in 35,55 seconden, met af en toe een bokje. Laatste starter Benjamin Wulschner haalde de overwinning uiteindelijk toch terug naar huis. Hij gaf Argelith Prieure nog even een klopje bij aanvang en daarna zette het paard de turbo aan. Gretig en met een paar korte draaien haalde de ruin de overwinning binnen in de supersnelle tijd van 33,72 seconden.

Van de Rijt zevende

Teddy van de Rijt werd knap zevende met de zeer vrolijke Gino (v. Echo van ’t Spieveld), aan wie ze haar handen vol had. Dat kostte ook wat tijd en de amazone kreeg dan ook een tijdfout in de eerste omloop. Balend bleef ze buiten de barrage. Ze was overigens niet de enige voor wie de tijd in de eerste ronde een probleem was, in totaal waren vier combinaties de klos. Jurgen Stenfert was één van de snelste vierfouters in het basisparcours. Met Casina 15 (v. Calido I) werd de Nederlander twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl