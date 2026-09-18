Zanotelli en Charly Heart ongenaakbaar in vijfsterren Grand Prix Saint-Tropez

Savannah Pieters
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Zanotelli en Charly Heart ongenaakbaar in vijfsterren Grand Prix Saint-Tropez featured image
Marlon Modolo Zanotelli, hier met VDL Edgar M. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Marlon Modolo Zanotelli en Charly Heart (v. Cornet Obolensky) hebben vrijdagavond de prestigieuze CSIO5* Grand Prix van Saint-Tropez op hun naam geschreven. In een loodzware vijfsterren-parcours over 1,60m hielden de Braziliaan en zijn tienjarige merrie als een van de weinige combinaties het hoofd volledig koel. Met twee foutloze omlopen en een razendsnelle tijd verzekerden zij zich van de overwinning en de hoofdprijs van ruim 92.000 euro.


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