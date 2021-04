Gudrun Patteet naar zege in 1m45, Kim Emmen op drie

Met Sea Coast Monalisa van't Paradijs (v. Bamako de Muze) reed de Belgische amazone Gudrun Patteet aan het begin van de zondagmiddag naar de winst in de Accumulator-rubriek over 1m45 op The Dutch Masters. De amazone was razendsnel en raapte de 65 punten bij elkaar in een tijd van 48,17 seconden.