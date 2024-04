Gudrun Patteet wint GP Nancy, Tani Joosten elfde

De Belgische amazone Gudrun Patteet heeft de 3* Grote Prijs van Nancy over 1,55 m gewonnen met Sea Coast Chica V.V. Z (v. Comme Il Faut). Patteet bleef haar Duitse concurrente Kendra Claricia Brinkop met Ma Belle (v. Ugano Sitte) 2/10 seconde voor in de barrage. Tani Joosten moest met Galdal Me (v. Zambesi TN) als allereerste aan de start en reed zich direct de barrage in. Daarin viel echter een balkje, waardoor de Nederlandse op plaats elf uitkwam.

De derde plaats in deze Grote Prijs was voor Andres Vereecke met Noyelle van de Begijnakker (v. Kannan). Tani Joosten was de enige Nederlandse die de barrage bereikte.

Uitslag

Bron: Horses.nl