Guerdat bovenaan in Brussel met achtjarige Is-Minka

In de jongepaardenrubriek op de Stephex Masters was Zwitser Steve Guerdat de snelste in de barrage met de achtjarige Is-Minka (v. Mylord Carthago). De KWPN-merrie werd gefokt door de familie Kappert uit Geesteren en eerder uitgebracht door Ton Gerwinner. Het is de eerste internationale overwinning van de merrie, die sinds eind vorig jaar door Guerdat wordt gereden.

De tweede plaats was voor de Mexicaan Enrique Gonzalez met BWP-hengst Origi van de Zeshoek (v. Marius Claudius). Derde was Malin Baryard-Johnsson uit Zweden met Reventon (v. Cahcco-Blue).

Romp negende

Ruben Romp en I Am Codex (v. Codex One) klasseerden zich op plaats negen met één tijdfout in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl