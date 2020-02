Guerdat loopt verder uit na briljante winst in WB Bordeaux

De Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux ging na een uitdagende barrage naar de (sinds kort weer) nummer één van de wereld, Steve Guerdat, met Victorio des Frotards (v. Barbarian). Met de vos, die de Zwitser sinds mei 2019 onder het zadel heeft, won de Zwitser ook al de Wereldbekerwedstrijd in Basel. Daniel Deusser werd tweede met Jasmien vd Bisschop (v. Larino), derde was Niels Bruynseels met Ilusionata van 't Meulenhof (v. Lord Z).

Guerdat zei na afloop van zijn briljante barrage: “Hij kan wat hectisch zijn, maar hij voelde erg goed en kalm in de basisronde. Dus ik had er wel vertrouwen in. En de barrage ging van voor tot achter precies zoals ik wilde. Ik kon een galopsprong eruit halen in de laatste lijn en de bochten gingen mooi kort.”

Verloop barrage

Eerste starter Emilio Bicocchi nam met Evita SG Z (v. Verdi TN) een paar riskante binnenbochten wat hem op de dubbel een balk kostte. Met 32,64 seconden zette hij wel een snel begin neer. Vervolgens maakte Roger Yves Bost met Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot) dezelfde korte draai naar de dubbel, maar was een fractie voorzichtiger. Zijn paard hielp hem bovendienenorm, vooral ook op de allerlaatste steilsprong met een flinke stretch. Tot genoegen van het thuispubliek ging ‘Bosty naar de leiding in 32,96 seconden.

De Noor Geir Gulliksen kreeg vervolgens twee balken met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin). De Portugese Luciana Diniz ging met Chacco Blue II (v. Chacco-Blue) duidelijk niet voor de snelste tijd en nam op beide lastige bochten de langere route. Haar strategie werkte, met nul fouten en 39,08 seconden kon ze in elk geval een mooi aantal Wereldbekerpunten op laten tekenen, dankzij haar zesde plek in het eindklassement.

Holly Smith kreeg met de geweldig galopperende Hearts Destiny (v. Heart Throb) ook een balk na een gewaagde bocht naar de steilsprong. Met 33, 41 seconden werd de Britse uiteindelijk achtste.

Kort maar soepel

Pieter Devos en Apart (v. Larino) namen nog kortere bochten dan de concurrentie, maar het zag er niet zo uit. Het scheelde wel een slok op een borrel, want na hun perfecte en soepele ronde kwamen de Belg en zijn KWPN’er in 32,26 seconden bij de finish, wat uiteindelijk goed was voor de vierde plaats.

Hoewel ze in het eerste gedeelte van de barrage net wat minder soepel dan Devos door de bochten kwamen, lieten Steve Guerdat en Victorio des Frotards zien dat er nog heel veel in te halen viel in het tweede gedeelte. Een briljante draai naar de oxer en een raketlancering op de laatste lijn brachten de Zwitser in een fenomenale 30,82 seconden naar de meet. Guerdat heeft momenteel drie paarden die meedoen in de top en de drievoudig Wereldbekerwinnaar aarzelt overduidelijk niet om daar volop gebruik van te maken.

Daarna mocht Duitser Daniel Deusser met Jasmien vd Bisschop (v. Larino) het proberen. Zijn bochten waren net zo soepel als die van Devos, en alles bleef liggen ondanks een touché op de dubbel. Maar hij kwam net tekort op het laatste stukje en moest met 31,59 achter Guerdat aansluiten.

Niels Bruynseels was dankzij zijn uitstekende rijderij ook met Ilusionata van ’t Meulenhof (v. Lord Z) in de barrage beland. Als laatste starter gaf de Belg echt alles en het was bijzonder knap hoe hij zijn vos rondreed. Aan de tijd van Guerdat kon hij niet komen, het werd 31,71 seconden en de derde plaats.

Bles en Van der Vleuten vier strafpunten

Bart Bles was met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) de allereerste starter over de mega hindernissen in Bordeaux, waarvan de hoogte tot 1m65 opliep. De Nederlander kwam het basisparcours bijna foutloos rond en was mooi binnen de tijd, maar op de een-na-laatste hindernis (de dubbel) ging het toch nog mis voor Bles en de tienjarige hengst, die erg goed aan het springen was. De lijn naar deze dubbel toe was wat lastig, waardoor iedereen de paarden moest terugrijden in de aanloop. Dat leidde ook bij veel andere combinaties tot balken, zowel op de A als de B van deze combinatie.

Ook laatste starter Maikel van der Vleuten vond zijn Waterloo bij deze hindernis. Met Dana Blue (v. Mr Blue) reed Van der Vleuten een mooi rondje, al moest hij de merrie even flink aanmoedigen in de driesprong. Met vier strafpunten scoorden de Nederlanders geen wereldbekerpunten, maar voor Van der Vleuten ligt het ticket naar de finale in Las Vegas al klaar, hij heeft eerder dit seizoen al voldoende punten verzameld. Hij staat achtste in het Europese tussenklassement. Guerdat staat soeverein bovenaan het tussenklassement van de Europese liga. Alleen de wedstrijd in Gothenburg volgt nog voor de finale in Las Vegas in april.

