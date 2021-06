Guery: ‘We zijn een geweldig team’

“Vandaag was mijn dag”, reageerde de Belgische winnaar Jérôme Guery na zijn overwinning in de 1.60m Rolex Grand Prix tevreden. Jérôme Guery en zijn Quel Homme de Hus (v.Quidam de Revel) hadden op zondag het geluk aan hun zijde, evenals de nummer twee Kevin Staut. Met als resultaat een perfecte afsluiting van een turbulente hoofdrubriek gebouwd door de Italiaanse parcoursbouwer Uliano Vezzani.

Vertrouwen was de sleutel tot de overwinning van Jérôme Guery. Deze week werd bekend dat de ruiter deel zal uitmaken van het team dat België vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Tokio. Als tweede ruiter in een barrage van negen combinaties maakte Guery een plan en hield zich eraan. Op weg naar de finish raakte Quel Homme de Hus net de balk van de laatste Rolex-steilsprong, maar deze bleef liggen. Het duo eindigde met een foutloze ronde en pakte de overwinning.

‘Extra vertrouwen’

“Het nieuws dat ik en Quel Homme de Hus een plek in het team hebben, gaf ons extra vertrouwen om er voor te gaan. Het is de laatste wedstrijd voor Tokyo, dus om zo’n resultaat neer te zetten, maakt me zo blij. Dit is geen kleine overwinning, maar een enorme! Ik weet dat mijn paard niet supersnel is, maar we zijn een geweldig team. Iedereen hier zag dat het sneller kon, maar het geluk was bij wijze van spreken aan onze kant. Als we in een barrage staan, kun je erop rekenen dat we ons best doen en deze wedstrijd haalt echt het beste in mij naar boven”, verwijst de winnaar naar zijn eerdere Grand Prix-overwinning in Knokke-Heist in 2015.

‘Ik hoorde het publiek zuchten’

Kevin Staut eindigde als tweede in de GP. Hij ging als zesde in de barrage en had ook het geluk aan zijn zijde. Al merkte hij dit aanvankelijk niet. Bulgarie d’Engandou (v.Vargas de ST Hermelle) sprong over de tweede hindernis en een balk viel op de grond. Dit was echter niet omdat de tienjarige merrie de balk raakte. Een ijzer dat eraf vloog, tikte de middelste balk van de hindernis uit de lepels. Hierdoor dacht Staut dat hij vier strafpunten had. Doordat de hoogte van de hindernis niet veranderde, was hij nog steeds foutloos. “Mijn paard is niet het meest ervaren paard, dus ik was niet van plan om erg snel te gaan. Maar het was ook niet mijn bedoeling om zo langzaam te gaan. Omdat ik het publiek hoorde zuchten, dacht ik echt dat ik een fout had en nam de tijd”, zegt de nummer twee met een glimlach.

Staut vervolgt: “Dit is nog een heel jong paard, maar ze heeft zoveel potentie getoond, vooral op een topwedstrijd als deze is het geweldig om op de tweede plaats te eindigen. Ik geloof dat we veel geluk hebben gehad in deze barrage en ik hoop in de toekomst meer van dit soort magische momenten met dit paard te mogen meemaken.”

