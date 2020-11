Guido Klatte pakt 1.45 m-proef met zijn ‘beste vriend’

Hij noemde hem al eens 'mijn beste vriend' en vandaag wonnen ze in Vejer de la Frontera samen maar weer eens een mooie proef: Guido Klatte en Qinghai. In het 1.45 m was de jonge Duitser veel te snel voor Philippe Rozier en Bart Bles. Tien van de 78 deelnemers aan deze pittige proef haalden de barrage.

Vader Klatte kocht Qinghai (v. Quidam de Revel) 13 jaar geleden als veulen en schonk hem aan zijn toen 11-jarige zoon Guido. Die werd er jaren later Europees kampioen bij de Young Riders mee. Helemaal zelf opgeleid dus, en alles samen beleefd, dat is het verhaal van Guido Klatte jr en Qinghai, de ruin die zijn jonge ruiter in 2016 aan de zesde plaats in de Wereldbekerfinale in Omaha hielp.

Bart Bles derde

In Vejer was de compleet op elkaar ingespeelde combinatie een dikke seconde sneller dan Philippe Rozier met Prestigio La Silla (v. Presley Boy) en Bart Bles met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Uitslag

Bron: Horses.nl