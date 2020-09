Guillaume Foutrier pakt GP Fontainebleau, twee KWPN’ers en een NRPS’er eindigen in top tien

In de 2* Grote Prijs van Fontainebleau haalden acht van de 70 combinaties de barrage. Het werd uiteindelijk een Frans feestje met de winst voor Guillaume Foutrier en een tweede plaats voor Guillaume Batillat. Aan die tweede plaats zat wel een Oranje tintje. Batillat had namelijk de KWPN'er Baby Love (v.Lupicor) gezadeld. De stalruiter van Henk Nooren, Giampiero Garofalo, stuurde zijn NRPS'er Touche d'Espoire (v. V.Alba R) naar een mooie zesde plek.

De Belg Karel Cox beet met Curiano van Maarle Z (v.Canabis Z) het spits af. De ruiter stuurde zijn Canabis Z-nakomeling rond in 40.90 en liet alle balken in de lepels liggen. Dit leverde Cox uiteindelijk de derde prijs op. Guillaume Foutrier kwam als vijfde starter in de barrage en dat is dan ook precies hoe lang Cox de leiding in handen had. De Fransman hield de lei schoon en finishte met Fairness Hero Z (v.Flipper d’Elle) in een tijd van 39.18. Met deze tijd nam Foutrier de leiding over.

Top van het klassement

Guillaume Batillat deed met de KWPN’er Baby Love, gefokt door L. Boogert, nog een goede poging voor de winst. Met een foutloze ronde in een tijd van 39.52 kwam de Fransman net tekort en mocht Batillat als tweede opstellen. Giampiero Garofalo en de NRPS’er Touche d’Espoire moesten vier strafpunten in de barrage noteren en werden daarmee nog zesde. Lisa Nooren startte met de KWPN’er Dienelli (v.Berlin) ook in de Grand Prix, maar was in het basisparcours een fractie te langzaam. Een tijdfout hield haar uit de barrage, maar leverde de Nederlandse nog een tiende prijs op.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl