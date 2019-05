Gulliksen wint in eigen huis, Timothy Hendrix derde

De hoofdrubriek van vrijdag op de Drammen Spring Tour ging naar Geir Gulliksen. De Noor reed voor eigen publiek zijn routinier Edesa S Banjan (v. Toulon) naar een ruime zege in de 1,45m-rubriek direct op tijd. Voor Timothy Hendrix was er een derde plaats met de negenjarige Kimmel SCF (v. Amaretto d'Arco) op ruim drie seconden achter de winnaar.

In de Tabel A direct op tijd over 1,45m bleven elf van de 45 combinaties foutloos. Geir Gulliksen klokte de winnende tijd van 69,53 seconden met de 18-jarige routinier Edesa S Banjan. Op een kleine anderhalve seconde volgde de Ier Shane Carey die de KWPN’er Boomerang (v. Orlando van de Heffinck) onder het zadel had. De dertienjarige Boomerang is een fokproduct van C. Pluim uit Harskamp.

Timothy Hendrix noteerde de derde tijd (72,70 seconden) met de negenjarige BWP-hengst Kimmel SCF. De hengst is in Amerika gefokt door Spy Coast Farm en werd tot augustus vorig jaar uitgebracht door Joie Gatlin. Hendrix had in verschillende rubrieken in Kronenberg al goede resultaten geboekt en was zevende in de Grand Prix van Lillestrøm in februari.

In de strijd om de eerste plaats was Johan-Sebastian Gulliksen zijn vader nog bijna te snel af. Op de Cantos-zoon Arakorn klokte hij 69,84 seconden, maar kreeg een balk en werd twaalfde.

Bron Horses.nl