Guy Williams en Joe Trunkfield over 2.15m in Londen

Voor de internationale springruiters was de puissance gisteravond de openingsrubriek op de London International Horse Show. Twee Britten, beiden op een schimmel, wisten in de vijfde omloop de 2.15m hoge muur te overwinnen en zegevierden in de spectaculaire rubriek. Het zijn drievoudig winnaar Guy Williams met Mr Blue Sky UK (v. Chacco-Blue) en Londen-debutant Joe Trunkfield op Cruze (v. Crusador).

Zeven Britten, drie Ieren, een Oostenrijker en een Fransman gingen de strijd aan met de steeds hoger wordende muur. In de derde ronde waren nog vier combinaties foutloos. Sebastian Hughes trok Colorado Volo terug voor de vierde ronde. In de vierde ronde sneuvelde de KWPN’er Flamboyant III (v. Cardento) onder William Whitaker. Puissance routinier Guy Williams op Mr Blue Sky UK en Joe Trunkfield, die in Londen debuteert met Cruz, gingen door naar de laatste omloop.

Zowel Williams, die al drie keer de puissance in Londen wist te winnen, als Trunkfield stuurden hun schimmels vlekkeloos over 2.15 m en deelden de eerste plek.

‘Samen met Guy op het podium, een droom’

De 27-jarige Joseph Trunkfield reageerde na afloop: “Het is ongelooflijk. Toen ik als kind naar deze klassen keek, won Guy al en om nu met hem op het podium te staan is fantastisch, een droom die uitkomt. Ik wist dat het paard het kon, daar had ik vertrouwen in.” In Birmingham, in oktober, had Trunkfield al laten zien dat Cruz een specialist is in dit werk. De combinatie was daar vierde in de six bar en zesde in de puissance.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Facebook/Horses.nl