Guy Williams met Mr Blue Sky UK als enige over 2,10m: ‘We kunnen eten dit jaar, dus dat is goed’

De donderdagavond in Londen werd afgesloten met het altijd spectaculaire puissance springen. In de vierde ronde was het Guy Williams die met zijn specialist Mr Blue Sky UK (v. Chacco-Blue) als enige de hoge muur van 2,10m foutloos overwon en voor de tweede keer in Londen de puissance op zijn naam schreef. Mathieu Billot werd tweede met de KWPN'er Dassler (v. Douglas).

Net als twee jaar geleden toen Guy Williams met Mr Blue Sky UK de puissance in Londen won, was zijn directe tegenstander in de laatste ronde de Fransman Mathieu Billot. Toen kwamen beide ruiters over de toen 2,20m hoge muur. Nu moest Billot met zijn door Floris van Leuken gefokte Dassler het afleggen tegen de Brit, de muur van 2,10m was net een blok te hoog. De twaalfjarige Chacco-Blue-zoon van Williams had weer geen moeite met de hoogte en het paar pakte hun zoveelste puissance-zege.

‘Ik wilde hem niet te veel laten rennen’

In een reactie op zijn zege vertelde Guy Williams aan Horse & Hound dat zijn methode om de grote schimmel te rijden is om drie keer langzaam te komen en ‘riskeren dat hij misschien de blokken raakt’. “Maar ik dacht niet dat hij in de eerste drie rondes een fout ging maken,” zei Williams. “Ik wilde hem de eerste rondes niet te veel laten rennen, de vierde keer liet ik hem een beetje beetje lopen, en dat pakte goed uit.” Met de overwinning stak Williams ruim 7.500 euro in zijn zak en grapte: “We kunnen dit jaar eten, dus dat is goed!”

Samen met Mathieu Billot werd Daniel Delsart met Granby (v. Millbrook) tweede. Net als zijn landgenoot kreeg hij ook vier strafpunten in de vierde ronde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron H&H/Horses.nl