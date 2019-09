Hamburg Giants bovenaan na eerste GCL ronde dankzij foutloze Bles

Meerdere teams hielden de dubbele nul, maar Bles en Delestre waren gezamenlijk het snelst. Dat lag vooral aan de Fransman, die dik 8 seconden sneller was dan Bles en daarmee ook de individuele winst zeker stelde. Bles werd in het veld met veel foutloze combinaties uiteindelijk individueel 15e.

De St Tropez Pirates met Edwina Tops-Alexander en Casquell (v. Casall) en Pieter Devos op Jade vd Bisschop (v. Ogano Sitte), staan tweede, Madrid in Motion komt daar vlak achteraan op de derde plaats.

De tweede plaats individueel ging naar Constant van Paesschen met Verdi Treize (v. Diamant de Semilly). Derde werd KWPN-fenomeen Explosion W (v. Chacco-Blue) met Ben Maher.

Gerco Schröder kreeg één tijdfout met Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway). Zijn team Prague Lions staat nu vierde, individueel werd Schröder 16e. Zaterdag wordt het tweede gedeelte van de GCL verreden, die ook telt als kwalificatie voor de GP van Rome.

Uitslag teamcompetitie deel 1

Individuele uitslag

Bron: Horses.nl

