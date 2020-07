Hamburger Derbywinnaar Hello Max overleden

Het verhaal van Derbywinnaar Hello Max is bijzonder. Hij kwam in 2001 bij Gilbert Tillmann op stal. De Ierse ruin was lelijk, een groot hoofd en ook nog eens bijna niet te rijden. Maar springen kon Hello Max, onder Tillmann won hij Derby in Hamburg in 2013 op 19-jarige leeftijd. Eergisteren overleed Hello Max, hij is 26 jaar geworden.

“Bedankt voor je vechtlust. Bedankt voor je moed. Bedankt voor je ambitie. Bedankt voor je bereidheid om op te treden. Bedankt voor je wil om nooit op te geven. Dankjewel dat je er was”, schreef Gilbert Tillmann bij het overlijden van zijn Hello Max. De Ier van Animo’s Hallo waarvan niemand had gedacht dat hij de Derby van Hamburg zou kunnen winnen.

‘Bijna niet te rijden’

Gilberts vader Friedhelm Tillmann had Hello Max ontdekt. “Mijn vader was altijd op zoek naar paarden om te rijden. We kregen twee paarden aangeboden. Toen we Hallo Max bekeken, zag hij er niet uit. Ruige vacht, een te groot hoofd en knokig. Als rijpaard werd hij als bijna niet te rijden beschouwd. Ik adviseerde mijn vader om het niet te kopen. Hij besloot echter anders. En zo begon het verhaal”, aldus Gilbert Tillmann op de website Spring-reiter.de.

Manegepaard

De leeftijd van de Ierse ruin, die eerst zijn hooi als manegepaard verdiende, werd destijds geschat op 16 jaar. Maar hij was pas zeven toen in 2001 toen Tillmann in zijn zadel ging zitten. Hello Max voldeed niet aan het schoonheidsideaal, hij liep wel eens mee in carnavalsoptochten. Maar hij kon springen. Hij bleek een getalenteerd Derbypaard te zijn door zijn moed en vermogen.

Winnaar Derby Hamburg

In 2011 werd het paar vierde in de zwaarste Derby ter wereld. Twee jaar later, bij de zesde keer in Hamburg, werden Gilbert Tillmann en Hello Max gehuldigd als winnaar. In de barrage versloeg het paar op snelheid Carsten-Otto Nagel en Lex Lugar. Het blauwe lint, de eiken krans om de nek van het paard – het voormalige manegepaard was naar de top geklommen. Op 19-jarige leeftijd.

De Hamburger Derby was ook meteen het laatste optreden van Hello Max. Gilbert Tillmann stuurde zijn trouwe partner met pensioen.

Bron Spring-reiter.de