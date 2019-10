Hamilton vervolgt carrière als ruin onder Zoï Snels

"Hamilton back in business", schrijft Rom Vermunt op zijn Facebookpagina. De voormalig kampioen van de hengstenkeuring Hamilton (v. Numero Uno) is sinds kort geruind en zal nu zijn sportcarrière voortzetten onder Zoï Snels.

Het fokproduct van E.K. Dolfijn uit Marum is na de uitroeping als kampioen op de KWPN Select Sale geveild voor 50.000 euro aan Titan Wilaras. Hij begon zijn sportcarrière onder Emile Brouwer. Vanwege een liesblessure van Brouwer kwam de hengst daarna terecht bij Jack Ansems. De hengst voldeed niet aan de verplichte deelname in hengstencompetitie en toonde ook geen nakomelingen voor afstammelingkeuring. Op Horstelex staat enkel Maladiva SB (mv. Odermus R) als nakomeling geregistreerd.

Begin dit jaar kocht Rom Vermunt het gehele paardenbestand van Platinum Stable over, waaronder dus ook Hamilton.

Focus op sport

Nadat hij is geruind is Hamilton zijn sportcarrière begonnen onder Zoï Snels, die onlangs bij Team Nijhof vertrok en voor zichzelf begon. Op het nationale concours Salland liep de ruin mee in de klasse L en werd derde in de finale afgelopen vrijdag.

Daarnaast heeft Snels ook in samenwerking met Rom Vermunt de teugels overgenomen van de zesjarige Casallini, die bij NRPS, Zangersheide en OS is goedgekeurd.



