Hannah naar Henrik von Eckermann

De bekende springmerrie Hannah (v. Dulf vd Bisschop) is overgenomen door de Zweed Henrik von Eckermann. Dat maakte de springruiter vandaag bekend. Hij bedankte bij zijn bekendmaking eigenaar José Pablo Salgado voor het vertrouwen en laat weten er zin in te hebben.

Hannah kwam uit onder de Nederlander Rob de Bruijn, de Zweed Mariano Maggi en werd vooral bekend met de Zwitser Steve Guerdat. Dit jaar verbleef ze kort in de stallen van de Mexicaan Juan Jose Zendejas Salgado en was ze ook onder het zadel van de Amerikaanse Beezie Madden te zien. Hannah is nu dus in Zweden aangekomen.

Topjaar 2017

Hannah is geboren in België, bij Paul Coppens, onder de naam Happy Houtem. De beste prestaties totnogtoe kwamen onder het zadel van Steve Guerdat, die haar reed van februari 2017 tot maart 2019. Vooral in 2017 had Hannah een prachtig seizoen 2017 met drie Grand Prix-overwinningen in Lummen, Falsterbo en Stuttgart. Ook produceerde het paar een fabelachtige dubbele nul op de CSIO 5 * Nations Cup in Aken.



Bron: Instagram / Grand Prix Replay