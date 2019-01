Hannoveraner-hengst Diamant de Plaisir verder onder Holger Wulschner

De talentvolle jonge Hanoveraner-hengst Diamant de Plaisir van fokker Gerd Sosath vervolgt zijn springcarrière onder Holger Wulschner. De zevenjarige zoon van Diamant de Semilly was eerst onder Hendrik Sosath en daarna met Thomas Heineking succesvol in de jonge paarden-rubrieken. Wulschner reed de hengst het afgelopen weekend in de Youngster Tour in Neustadt/Dosse.

De familie Sosath fokte Diamant de Plaisir uit Lady Pleasure (v. For Pleasure). Zij is de dochter van Gerd Sosath’s succes-paard Lady Heida. De zevenjarige hengst is in Hannover goedgekeurd en kreeg vervolgens bij meerdere stamboeken zijn dekbrevet.

Stakkato-prijs

In 2017 won Diamant de Plaisir de Stakkato-prijs voor vijfjarige paarden. Het is de prijs voor Hannoveraanse hengsten met de beste punten in hun verrichtingstest. De hengst van Sosath had een gemiddelde van 8,6 gescoord op de springonderdelen.

Debuut in Neustadt/Dosse

Sosath heeft de hengst nu aan Holger Wulschner te rijden gegeven. Thomas Heineking concentreert zich verder op jonge paarden en Hendrik Sosath heeft al enkele paarden in de Youngster-Tour te rijden. In Neustadt/Dosse debuteerde Wulschner met Diamant de Plaisir en werd in de 1,40m-proef van de Youngster Tour negende met twee foutloze omlopen.

Bron Hengste.equitaris.de