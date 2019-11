Hans-Dieter Drehers Embassy II gaat met pensioen

Embassy II (Escudo x Silvio) geldt als een van de succesvolste springpaarden van Duitsland. Onder zijn jarenlange vaste partner Hans-Dieter Dreher kwam de achttienjarige hengst tot veel overwinningen. Aan de wedstrijdcarrière van de hengst komt nu een einde, tijdens Stuttgart German Masters op 17 november wordt er officieel afscheid van Embassy genomen.

Een indrukwekkende rij overwinningen hebben Hansi Dreher en Embassy achter hun naam staan. In barrages was de katachtig springende hengst vrijwel niet te kloppen. Dreher was sinds 2011 de vaste ruiter van de hengst. Ze wonnen onder meer een wereldbekerwedstrijd in Leipzig, het Maimarkt-Turnier in Mannheim, vorig jaar de GP van Donaueschingen en ook dit jaar waren er goede klassering in Gorla Minore en Hamburg.

Afgelopen zomer, in Hamburg, kon Dreher zich nog niet voorstellen dat Embassy afscheid zou nemen van de sport. Op de website Spring-reiter.de zei hij over de achttienjarige hengst: “Hij is nog zo fit, heeft er plezier in en springt nog als een jong paard.” Toch gaat Embassy nu wel met pensioen. Zijn afscheid is tijdens de Stuttgart German Masters op 17 november.

Bron spring-reiter.de