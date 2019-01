Hansi Dreher in team Bloomberg en Tops

Springreiter.de maakt op hun website bekend dat Georgina Bloomberg en Jan Tops hun team, New York Empire, voor de Global Tour hebben uitgebreid met Hansi Dreher.

Dreher vertelt aan de nieuwswebsite: “Jan Tops heeft me begin dit jaar gevraagd of ik mee wilde rijden in hun team”. Tegen dit aanbod kon de Duitser geen ‘nee’ zeggen. De dochter van de voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, heeft een team met grote namen om zich heen verzameld. Zo maken Scott Brash, Cian O’Connor, David Will en de jonge Lillie Keenan deel uit van haar team.

Mercedes

Dreher won met Embassy II (v. Escudo I) in de loodzware GP Donaueschingen een Mercedes door als enige ruiter foutloos over beide omlopen te blijven. Voor de afgelopen wereldruiterspelen was Hansi de reserveruiter voor Duitsland.

Bekijk hier het filmpje van de overwinning in Mannheim in 2018.



Bron: Horses.nl/Spring-reiter.de