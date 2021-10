Harm Lahde verlaat Gestüt Eichenhain

Acht jaar lang was Harm Lahde als ruiter werkzaam bij Gestüt Eichenhain. De Duitser leidde jonge paarden op en bracht velen in de grote sport. Hoogtepunt was het winnen van de wereldtitel met de KWPN'er Just a Dream bij de zevenjarige springpaarden in Lanaken afgelopen weekend. Nu sluit de 34-jarige ruiter het hoofdstuk van Gestüt Eichenhain af om bij de familie Müter te gaan werken.

Harm Lahde’s vriendin Finja Bormann werkt al geruime tijd op Gestüt Elmgestüt Drei Eichen van de de familie Müter. “We zijn al een hele tijd van plan om samen te gaan wonen. Nu was er een goed aanbod dat ik niet kon weigeren,” vertelt Harm Lahde aan spring-reiter.de.

Commander Bond verhuist mee

Om de sportieve overgang voor Lahde gemakkelijker te maken, nam de familie Müter zijn huidige toppaard Oak Grove’s Commander Bond (v. Comme Il Faut) over, evenals andere paarden.

WK titel met Just a Dream

Harm Lahde is een uitstekende trainer van jonge paarden en bracht onder meer Oak Grove’s Carlyle en Oak Grove’s Laith (v. Glock’s London) naar het hoogste niveau. De Casall-zoon Carlyle ging via Jeroen Dubbeldam naar de Ier Daniel Coyle. Laith ging was dit voorjaar succesvol onder Abdel Said. Lahde’s laatste kunststukje voor Gestüt Eichenhain was het winnen van het goud op het WK voor jonge springpaarden met de zevenjarige Zirocco Blue-dochter Just a Dream.

