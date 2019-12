Harm Lahde’s Oak Grove’s Americana voorlopig geschorst: ‘Ik ben geschokt’

De Duitse springruiter Harm Lahde is geschokt door de schorsing van zijn Oak Grove's Americana (Aganix du Seigneur x Heartbreaker). Na de wedstrijd in Oldenburg zijn er sporen van morfine, codeïne en oripavine in het bloed van het achtjarige paard gevonden en de FEI heeft het dier voorlopig geschorst tot 1 februari 2020.

Het doping geval bij het paard van Harm Lahde lijkt precies op die van Nino des Buissonnets van Steve Guerdat. In 2015 werd het paar geschorst toen in La Baule, waar het paar de Grand Prix won, ook sporen van codëine en oripavine werden gevonden. Na onderzoek bleek een combinatie van die stoffen alleen door voedselbesmetting in het lichaam van het paard kon komen.

‘We onderzoeken nu alles’

Op het CSI3* in Oldenburg had Harm Lahde, stalruiter van Gestüt Eichenhain, zich nog in de prijzen gereden met de achtjarige dochter van Aganix du Seigneur in een 1,50m rubriek. Daarna werd er bij de dopingcontrole de verboden middelen ontdekt. “Ik was geschokt”, vertelde Harm Lahde aan spring-reiter.de. “We onderzoeken nu alles. De enige mogelijkheid is dat de stoffen via het voer in het lichaam van het paard zijn gekomen. Ik hoop dat alles snel weer goed komt.”

Gedurende het onderzoek is Oak Grove’s Americana geschorst tot 1 februari 2020.

Bron spring-reiter.de