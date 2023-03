Harrie Smolders en Escape Z winnen CSI5* 1.40m op The Dutch Masters

Wie gekeken heeft naar de CSI5* 1.40m rubriek op The Dutch Masters kon maar een conclusie trekken: aan kwaliteit geen gebrek. Van de 19 combinaties bleven er maar liefst 16(!) foutloos en dat was vooral te danken de kwaliteit van de jonge paarden in combinatie met een sterk staaltje rijkunst. Zo ook de kwaliteit van Escape Z: de Emerald-zoon sprong onder Harrie Smolders naar de overwinning.

Wanneer 16 van de 19 combinaties foutloos naar de finish rijden ga je je als parcoursbouwer bijna afvragen of de opgave niet té simpel was. Toch was de rubriek zeker genieten geblazen want menig topruiter bracht een jong talentvol paard aan start. Er bestaat weinig twijfel over dat we een groot deel ervan later gaan terugzien op het hoogste niveau.

Top vijf

Harrie Smolders liet zien dat Escape Z niet alleen veel vermogen heeft maar ook uiterst wendbaar is. De combinatie kwam in 30.92 seconden door de finish en was daarmee bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Jérôme Guery. De Belg moet het al een tijdje zonder zijn toppaard stellen maar Juristo van het Hagenhof (v. Elvis Ter Putte) kan er ook zeker over. De tijd van 32.68 seconden was goed voor de tweede plaats.

Eric van der Vleuten en Willem Greve reden vooral om de derde plaats waarbij van der Vleuten aan het kortste eind trok. Hij reed Icarronne-S (v. Carrera VDL) in 33.06 seconden naar de derde plaats. Greve had op zijn beurt 33.79 seconden nodig om Candy Luck Z (v. Comme Il Faut) rond te sturen en werd vierde. Marlon Modolo Zanotelli en Comthago VDL (v. Comme Il Faut) maakten de top vijf compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl