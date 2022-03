Harrie Smolders en Escape Z zesde in openingsrubriek 1.45m Saut Hermès

In het Grand Palais Parijs verschenen vanochtend de eerste deelnemers in de baan tijdens een 1.45m twee fasen speciaal. Maar liefst 50 combinaties gingen van start onder het glazen dak waarvan 15 de lei schoonhielden. Emanuele Gaudiano sprong met Carlotta 232 (v. Chaccomo) naar de winst, Harrie Smolders eindigde met Escape Z (v. Emerald van ’t Ruytershof) op de zesde plek.

Van de vijftien foutloze combinaties was Emanuele Gaurdiano met Carlotta 232 de absolute winnaar. In een tijd van 27.50 seconde was de Italiaan ruim 2.5 seconde sneller dan Bryan Balsiger, die met Urbanus Z (v. Ugano Sitte) op de tweede plaats eindigde. De Fransen deden het thuis ook zeker niet onverdienstelijk; zo sprong Roger-Yves Bost met Bluemuch des Baleines (v. Chacco-Blue) naar de derde plaats in 30.15 seconde en Mathieu Billot werd met H (v. Indoctro) in een tijd van 30.38 vierde.

Smolders en van der Vleuten

Waar Harrie Smolders vorige week nog naar een grandioze overwinning sprong tijdens de Dutch Masters, deed hij vandaag opnieuw goede zaken. Met Escape Z sprong Smolders in een tijd van 32.38 seconde naar de respectievelijke zesde plaats. Maikel van der Vleuten zadelde zijn olympisch medaillewinnaar Beuvile Z (v. Bustique) voor deze proef. Ook zij bleven foutloos maar deden het iets rustiger aan. Met een tijd van 36.09 vinden we de combinatie terug op de dertiende plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl