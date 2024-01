Harrie Smolders en Monaco N.O.P. in top 10 FEI ranglijst voor combinaties

Op de FEI-wereldranglijst worden maandelijks de successen van ruiters met al hun paarden geëvalueerd, maar de FEI heeft nu ook berekend welke ruiter-paard combinaties het afgelopen jaar het meest succesvol waren. Kent Farrington, momenteel derde op de wereldranglijst, was met Landon (v. Comilfo Plus Z) het meest succesvolle koppel in 2023. Nederland heeft twee combinaties in de top 20. Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini II) staan het hoogst op de tiende plaats. Willem Greve bezet met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) plaats 18.

De FEI ranking voor combinaties loopt van 1 januari tot en met 31 december en is gebaseerd op de FEI Longines Wereldranglijst voor springruiters. Er is één verschil, de ranking neemt bv geen kampioenschapspunten uit het jaar ervoor mee, elke combinatie begint met 0 punten in januari.

Farrington met Landon op 1

Met 1868 punten staat de Amerikaan Kent Farrington met de elfjarige Landon op kop. Hij won onder meer teamgoud en individueel zilver met het paard op de Pan-Am Games in Santiago in Chili en twee 5* Grand Prix’. Op de tweede plaats staat Julien Epaillard met Donatello D’Auge (v. Jarnac), een handvol punten voor voor zijn landgenoot Simon Delestre met Dexter Fontenis Z (v. Diarado). Epaillard bezet ook plaats 5 met Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet).

Smolders en Monaco N.O.P.

Nederland heeft twee combinaties in de top 20. Op de tiende plaats staat Harrie Smolders en de succesvolle Cassini II-nakomeling Monaco. De combinatie heeft 1462 punten verzameld over 23 wedstrijden. Het paar reed vijf keer een top 10 klassering in zes Grand Prix’. Ook de tweede plek in de wereldbekerfinale in Omaha leverde Smolders de nodige punten op.

Willem Greve en Highway TN N.O.P.

Met de KWPN-hengst Highway TH staat Willem Greve op de achttiende plek met 1300 punten. Ook deze combinatie kwam 23 keer in actie in de internationale springring. Greve won het afgelopen jaar met Highway de Grand Prix van Rotterdam. Daarnaast was hij drie keer tweede in de GP’s van Maastricht, Valkenswaard en Falsterbo.

Verder staat Henrik von Eckermann met drie paarden in de top 20, op de plaatsen 6,7 en 12. Hans-Dieter Dreher heeft twee paarden in de top 20.

Bekijk hier de hele lijst.

Bron Horses.nl/World of Showjumping