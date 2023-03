Harrie Smolders en Suus Kuyten pakken prijzen in Doha

In de voorlaatste CSI5* rubriek in Doha eindigden Harrie Smolders en Suus Kuyten in de top tien. Smolders stuurde Uricas V/d Kattevennen (v. Uriko) simpel foutloos naar de finish en plaatste zich als zesde. Suus Kuyten deed hetzelfde met King Kong D'avifauna (v. Think Big van T L) en werd tiende. De 1.45m rubriek werd gewonnen door de jonge Jodie Hall Mcateer.

Jodie Hall Mcateer zadelde de 13-jarige Kimosa Van Het Kritrahof (v. Chatman) en reed in 53.07 seconden naar de finish. Hiermee was de combinatie bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Malin Baryard-Johnsson. De Zweedse topamazone had 54.97 seconden nodig om haar Harley Davidson (v. Hip Hop) rond te sturen. Henrik Von Eckermann reed op zijn beurt de 11-jarige Hollywood V (v. Mylord Carthago) naar de derde plaats.

Smolders en Kuyten

Na de GCL van gisteren besloot Harrie Smolders om zijn Uricas V/d Kattevennen vandaag in het 1.45m uit te brengen. Niet geheel onverdienstelijk want de combinatie reed in 56.99 seconden naar de zesde plaats. Suus Kuyten had het geluk gisteren niet aan haar zijde maar liet vandaag zien dat de vorm er wel degelijk is. Zij stuurde King Kong D’avifauna in 61.88 seconden naar de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl