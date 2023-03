Harrie Smolders en Uricas sluiten Saut Hermès Parijs af met derde plaats

Harrie Smolders en Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) hebben Saut Hermès Parijs afgesloten met een derde plaats in het 1.50m. Niemand kwam in de door Pieter de Vos gereden tijd van 28.29 seconden maar Smolders deed een goede poging. Het ziet er altijd simpel uit maar de tijd van 29.26 seconden was goed voor het podium.

Pieter de Vos zadelde voor het twee-fasen-parcours over een hoogte van 1.50m Irona van de Viking Z (v. Iron Man van de Padenborre). De grote galop van de merrie en de korte wendingen zorgde ervoor dat de combinatie als enige onder de 29 seconden wist de finishen. Marc Dilasser en E2K Abricot Ennemmelle (v. Quaprice du Bois Margot) nestelde zich nog tussen de Vos en Smolders in. De Fransman reed zijn vosruin in 29.11 seconden naar de tweede plaats.

Vanmiddag om half vier staat de afsluitende 1.60m Grand Prix op het programma met onder andere Harrie Smolders, Marc Houtzager, Willem Greve en Maikel van der Vleuten.

Bron: Horses.nl