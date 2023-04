Harrie Smolders en Uricas v/d Kattevennen achtste in zware 1,50m Fontainebleau

De 1,50m rubriek op het CSI4* Fontainebleau bleek een loodzware opgave voor de ruiters. Van de 71 combinaties werden er zeven uitgebeld en gaf er eentje vrijwillig op. Slechts zes combinaties mochten terugkomen voor de barrage waar John Witaker als winnaar uit de bus kwam. Harrie Smolders kreeg met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) een tijdfout en werd achtste.

Harrie Smolders stuurde de zoon van Uriko zonder fouten naar de finish maar was net te langzaam. De tijd van 75.31 seconden resulteerde in één strafpunt voor tijd. Gezien het geringe aantal foutloze combinaties was dit alsnog goed genoeg voor een top tien klassering. Uiteindelijk werd het paar achtste.

Zes combinaties mochten zich melden voor de barrage waarvan vier opnieuw foutloos naar de finish reden. John Witaker deed dit het snelste en stuurde Unick du Francport (v. Zandor Z) in 36.72 seconden naar de overwinning. Max Kühner reed Up Too Jacco Blue (v. Chacco Blue) in 37.27 seconden naar de tweede plaats. De Zweedse Wilma Hellström en Quinti von Hof (v. Quicklij B Z) maakte de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl