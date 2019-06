Harrie Smolders ijzersterk in 3* GP Knokke: ‘Niet gedacht dat ik zou winnen’

Opnieuw klonk het Wilhelmus voor Harrie Smolders gisteren in Knokke. Met zijn toppaard Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) was hij de enige foutloze in de barrage van de 3* Grand Prix. Smolders reageerde na afloop: "Don sprong twee goede, solide rondes, dat zijn we ook van hem gewend. Maar ik had niet gedacht dat ik zou winnen." De Egyptenaar Mohamed Taher Zeyada eindigde achter Smolders op de tweede plaats met Vizalaty (v. Newton de Kreisker), gevolgd door Lorenzo de Luca op Soory de l'Hallali (v. For Pleasure).

Negen combinaties bleven foutloos over het 1,50m parcours van Christian Wiegand en gingen de barrage in. Mohamed Taher Zeyada opende het bal met de tienjarige Vizalaty. De Egyptenaar ging snel rond en klokte 36,30 seconden, maar kreeg op de laatste hindernis een balk aan de benen.

Vervolgens stuurde Daniel Deusser op het concours van zijn werkgever Stephex Stables de Cornet Obolensky-zoon Cornet 39 rond in 36,50 seconden, maar liep tegen twee springfouten aan en duikelde in het klassement naar uiteindelijk de zesde plaats.

Harrie Smolders kwam als derde in de barrage met Don VHP Z N.O.P.. Het paar sprong een goede foutloze ronde in 39,73 seconden. Niet de snelste tijd, maar de ruiters na Smolders maakten allemaal nog fouten in het parcours, waardoor de voormalig nummer een van de wereld met de overwinning naar huis ging.

In een reactie op zijn overwinning zei Smolders: “Don sprong twee goede, solide rondes, dat zijn we ook van hem gewend. Maar ik had niet gedacht dat ik zou winnen. Don is niet de snelste en met nog een paar snelle combinaties na mij dacht ik derde of vierde te worden. Maar het liep goed voor mij af, ik het het niet beter kunnen wensen. We komen geleidelijk in de goede vorm die we moeten hebben voor het EK in Rotterdam.”

Een van die snelle combinaties na Smolders was Lorenzo de Luca die Soory de l’Hallali in 38,61 seconden rondstuurde maar een balk kreeg en daarmee derde werd. Na de Italiaan werd Juulia Jyläs met Finishing Touch Wareslage (v. Quival) vierde met vier strafpunten in 39,86 seconden.

Ook bij Michel Hendrix en zijn negenjarige Elco Van Hof Ter Naillen (v. Elvis Ter Putte) viel een balk en het paar werd vijfde in de tijd van 40,65 seconden.

Bron World of Showjumping/Horses.nl