Harrie Smolders klimt naar derde plek op wereldranglijst, Henrik von Eckermann op eenzame hoogte

Voor de twaalfde maand voert Henrik von Eckermann de FEI wereldranglijst voor springruiters aan. De Zweed die team goud won op de Olympische Spelen en het WK en in Herning ook nog de individuele wereldtitel pakte, heeft in juni weer de nodige punten toegevoegd. Harrie Smolders is van de vijfde naar de derde plaats geklommen. Maikel van der Vleuten blijft in de top vijf.

Henrik von Eckermann blijft in juni ook winnen. Zo schreef de Zweed met King Edward de 5* Grand Prix van Stockhol op zijn naam en met de KWPN-merrie Glamour Girl de 5* GP in La Baule. Hij staat met 3655 punten ruim voor op Julien Epaillard die met 3170 punten op de tweede plaats in de ranking blijft staan.

Smolders naar plek drie

Harrie Smolders deed de afgelopen maand goede zaken. Hij steeg vijf plaatsen op de ranglijst en staat nu derde. Met zijn dubbele nulronde op Monaco N.O.P. in de landenwedstrijd op het CHIO Rotterdam verzamelde Smolders de nodige punten. Ook de zege in de 5* Grand Prix van St Gallen met Uricas vd Kattevennen leverde veel punten op. Smolders staat nu op 2885, 50 punten voor op de nummer vier McLain Ward.

Van der Vleuten vijfde

Maikel van der Vleuten zakte een plek op de ranglijst en is vijfde met 2789. Met Beauville Z N.O.P. won hij onder meer de 5* Grand Prix in Cannes. Met de zestiende plaats is Jur Vrieling de derde Nederlander op de wereldranglijst.

Kent Farrington en Shane Sweetnam zijn deze maand in de top tien terecht gekomen. Andere grote stijgers zijn onder meer Steve Guerdat, Richard Vogel, Yuri Mansur, Pieter Devos, Bryan Balsiger en Scott Brash.

Bron Horses.nl