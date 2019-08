Harrie Smolders op het podium van Big Tour Stephex Masters

Harrie Smolders pakte vanavond in Brussel een mooie topklassering. De ruiter moest in de 5* 1,50m enkel Dominique Hendrickx en Scott Brash voor zich dulden op het podium.

De overwinning in de 1,50m rubriek op de Stephex Masters viel in de Belgische handen van Dominique Hendrickx. Hendrickx stuurde Vintadge de la Roque (v.Kannan) het direct-op-tijd parcours rond in 63,02 en ging er met de winst vandoor.

Top drie

De kersverse reserve-kampioen van afgelopen weekend Scott Brash kwam net te kort om de Belg van zijn troon te stoten. De Brit finishte met Hello Shelby (v.Stolzenberg) in 63,11 en moest achter Hendrickx plaatsnemen. Harrie Smolders en Cas (v.Indoctro) maakten de top drie compleet. Het koppel deed er 63,69 seconden over en pakten een derde plaats.

