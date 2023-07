Harrie Smolders over GCT-winst: ‘Geduldig blijven en kansen grijpen’

Harrie Smolders won zondagmiddag op spectaculaire wijze de Global Champions Tour Grand Prix van Riesenbeck. Met zijn tophengst Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) versloeg de nummer 3 van de FEI-wereldranglijst Max Kühner en Daniel Deusser. Smolders is competitieleider Maikel van der Vleuten genaderd op de derde plaats en was al zeker van een ticket voor de superfinale in november in Praag, dankzij zijn tweede plaats in Monaco.

Het is voor Uricas vd Kattevennen de tweede zege in een vijfsterren Grote Prijs na Sankt Gallen in juni. Het duo was op de prachtige graspiste van Ludger Beerbaum’s accommodatie in Riesenbeck de beste van de acht combinaties in de barrage. De topcombinatie verbeterde de tijd van Deusser en laatste starter Kühner wist vervolgens de tijd van 45.56 seconden van Smolders niet te verslaan.

Klein gat

“Ik zag Daniel Deussers ronde en hij was heel snel, zeker aan het begin van zijn barrage. Aan het eind leek het of hij iets rustig aan deed. Hij liet daar een klein gat, naar mijn mening. Daar won ik het. Ik had een voorwaartse afstand naar de laatste hindernis. Uricas had echt zijn oog op de sprong en wilde gewoon winnen vandaag.” Daarmee schreef Smolders geschiedenis in de Global Champions Tour. Hij boekte zijn zesde Grote Prijs zege in het bestaan van de Global Champions Tour en Smolders reed zich in drie opeenvolgende wedstrijden op het podium. Een record dat hij deelt met slechts twee andere ruiters. Vorige week in La Coruña eindigde Smolders met Monaco N.O.P. op de derde plaats, een week eerder werden ze tweede in Monaco en vandaag dan de winst in Riesenbeck.

Kansen grijpen

“Ik ben niet zo bezig met die records. Ik focus me op mijn paarden. Als die zich goed voelen en ik rijd goed, dan komen de resultaten vanzelf. Ik moet gewoon geduldig blijven en mijn kansen grijpen. Als dat tot records leidt, dan is dat mooi. Op het podium staan is al geweldig”, aldus Smolders. Voor de elfjarige hengst Uricas vd Kattevennen was het de eerste Grand Prix zege in de Global Champions Tour. Dit seizoen nam de zoon van Uriko deel aan drie vijfsterren Grote Prijzen, won er twee (Riesenbeck en Sankt Gallen) en was zevende in die van Rotterdam. Net als van zijn ruiter een bijzondere prestatie die weinig paarden evenaren.

Tussenklassement

Smolders verdiende in Monaco al een ticket voor de superfinale in Praag van de Global Champions Tour. Dankzij de winst in Riesenbeck stijgt de Brabander naar de derde plaats in de tussenstand en komt dichtbij zijn TeamNL-collega Maikel van der Vleuten, die het klassement leidt en in Riesenbeck niet aan de start kwam in de Grand Prix.

Uitslag

Tussenstand GCT Tour

Bron: KNHS / Horses.nl

