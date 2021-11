Harrie Smolders snelt naar winst in 2* GP Lier, Leopold van Asten op plek drie

In de afsluitende Grote Prijs op zondag liet Harrie Smolders een sterk staaltje stuurkunst zien. De Nederlander reed voor wat hij waard was en hoorde het Wilhelmus door de speakers van het Azelhof in Lier schalmen. Leopold van Asten was ook voorin het klassement te vinden en maakte de top drie compleet. De Braziliaan Bernardo Cardosa de Resende Alves nestelde zich tussen de twee Nederlanders in.

Een totaal van 59 deelnemers startte in de basisronde van de 1.45m Grote Prijs waarvan er acht het parcours zonder kleerscheuren voltooiden. Leopold van Asten startte als derde in de barrage en deed een uitstekende poging om de winst mee naar huis te kunnen nemen. De ruiter stuurde zijn VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco-Blue) foutloos rond en finishte in een tijd van 45.76 seconden.

Direct na van Asten verscheen landgenoot Harrie Smolders in de ring in het zadel van de hengst Uricas v/d Kattevennen (v.Uriko). Smolders wist wat hem te doen stond en reed een barrage uit het boekje. De Nederlander dook bijna twee seconden onder de tijd van van Asten en nam de leiding over in het klassement. Bernardo Alves opende vervolgens de jacht nog op de tijd van Smolders, maar kruiste met Mosito van het Hellehof (v.Elvis ter Putte) de finishlijn pas na 45.52 seconden. De Braziliaan moest achter Smolders plaatsnemen en verwees van Asten naar plek drie.

Bekijk hier de uitslag.

Bekijk hier de barrage ronde van Smolders.

Bron: Horses.nl